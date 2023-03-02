"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini yeniden açıyor.

Kepenk açan, iş yerlerindeki devrilen eşyaları düzenleyen, temizlik yapan esnaf vatandaşlara hizmet veriyor.

"Yaralarımızı sarmaya başladık"

Kent merkezinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Furkan Ertaş, adepreme uykudayken yakalandığını söyledi.

Evlerinin ağır hasar gördüğünü, eşyalarının bir kısmını kurtarabildiğini anlatan Ertaş, "Deprem anını anlatamam, çok zordu. Yaralarımızı yavaş yavaş sarmaya başladık. Cana geleceğine mala gelsin. Ailemi Kahta'ya yerleştirdim. Telefon ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için dükkanımızı açtık. Memleketimizi terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar Adıyaman'dayız. Burada doğduk, burada büyüdük." dedi.

"Yavaş yavaş normale dönüyoruz"

Market sahibi Aydın Doğan ise deprem anının çok korkutucu olduğunu belirtti.

Depremde 4 katlı binalarının ağır hasar gördüğünü ifade eden Doğan, sarsıntı bittikten sonra eşi ve çocukları ile binadan dışarı çıktıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı gün rahatsızlığı bulunan babasının vefat ettiğini dile getiren Doğan, "Enkaz altında kalan 8 akrabamızı kaybettik. Ailemi Bitlis'e yerleştirdikten sonra buraya döndüm. Marketimizi açtık. İşlerimizi toparlamaya, memleketimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. İş yerleri açılırsa vatandaş da ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

"Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Esnaf Murat Aydın da hayatında ilk defa böyle bir afet yaşadığını belirterek, yaşadıkları binanın hasar görmediğini kaydetti.

Aydın, "İş yerimizi açarak insanlarımızın burada kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu memleket bizim. Memleketimizden asla ayrılmayacağız. İnsanlarımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini bekliyoruz. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.