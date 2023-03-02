Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki fabrika yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki Saraykent Sitesi'nde, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada yangın çıktı.
Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.
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