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Türkiye
AA 23.02.2024 22:02

Depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Hatay'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. tutuklandı.

Depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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