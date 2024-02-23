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Türkiye
AA 23.02.2024 19:12

Sakarya'da tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.

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