Sakarya'da tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.