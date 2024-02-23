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Türkiye
AA 23.02.2024 17:20

Manisa'da "Kıskaç-8" operasyonu: 11 gözaltı

Manisa'da FETÖ'nün sözde gizli yapılanması içinde oldukları suçlamasıyla 11 kişi yakalandı.

Manisa'da "Kıskaç-8" operasyonu: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu FETÖ'ye yönelik "Kıskaç 8" operasyonu kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kent merkezi ve Soma ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde mahrem yapılanması içinde oldukları suçlamasıyla 10'u kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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