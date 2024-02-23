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Türkiye
AA 23.02.2024 21:41

Denizlili küçük kemancı hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.

Denizlili küçük kemancı hayalini gerçekleştirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Namık Kemal Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Polatlı, küçüklüğünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Polatlı, dün annesi Esma Polatlı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için çarşıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Annem, 'Kızım kemanını al gidiyoruz, inşallah bugün Cumhurbaşkanımızı göreceğiz.' dedi. Sonra otobüs geldi. Kemanımı çıkardım. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız kemanımı gördü, durdu. Onun yanına gittim. Kemanımı çaldım. Çok değişikti, ayağım çok titriyordu. Çok heyecanlıydım. Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."

Denizlili küçük kemancı hayalini gerçekleştirdi

Ailesinin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında keman öğrenmeye başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Polatlı, "Küçüklükten beri keman çalmak çok istiyordum. Annem beni kemana yazdırdı. Koroya da gidiyorum aynı şekilde. Benim hedefim ünlü bir müzisyen olmak. Kendimi sahnede görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Polatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyinin ağustosta gerçekleşecek düğününe davet ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Ev hanımı anne Esma Polatlı ise kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 3-4 yaşlarında burun ameliyatı olmuştu. O zamanda Cumhurbaşkanımız gelmişti ve kızım gidemediği için çok ağlamıştı." dedi.

Denizlili küçük kemancı hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde Polatlı ile sohbet etmiş, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi almıştı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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