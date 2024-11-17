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Türkiye
AA 17.11.2024 11:48

Deprem sonrası inşaat sektöründe çalışan sayısı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat 2023'te 1,5 milyon olan inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, bölgedeki inşa ve kentsel dönüşüm sürecinin etkisiyle eylül ayı itibarıyla 1 milyon 877 bin 727'e yükseldi.

Deprem sonrası inşaat sektöründe çalışan sayısı arttı

Türkiye'de ücretli çalışan sayısı eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artışla 15 milyon 973 bin 744 oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe çalışanların sayısı da yüzde 6,3 artışla 1 milyon 877 bin 727'ye yükseldi.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat 2023 sonrası ivme kazandığı görüldü.

Deprem bölgesinde başlatılan inşa seferberliği ve ülke genelinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla Şubat 2023'te 1 milyon 508 bin 194 olan inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, Eylül 2024'te 1 milyon 877 bin 727'e ulaştı. Böylece 19 aylık süreçte söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı yüzde 24,5 arttı.

"Bölgede binlerce yapı inşa ediliyor"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de konuya yönelik değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası için hızlı bir çalışma sürecinin başladığına dikkati çekti.

Depremlerin yarattığı geniş çaplı yıkımın, özellikle konut ve altyapı projelerinde hızlı ve kapsamlı bir inşa süreci gerektirdiğini belirten Eren, "Bölgenin imarında gerçekleştirilen çalışmalar kamunun gözetiminde ilerlemekte ve binlerce yapı inşa edilmektedir." dedi.

Eren, yeni inşaat projelerinin, sektörün büyümesine ve iş gücü talebinin artmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

 

"Bu nedenle ülkemizin çeşitli yerlerinde inşaatlarda çalışanlar, afet bölgesinin yeniden imarında çalışmaya başladı. Sektörde artan talep, diğer sektörlerdeki istihdamın veya yeni eğitim almış iş gücünün inşaat sektörüne geçiş yapmasını sağladı. Bu da kayıtlı çalışan sayısının artması konusunda önemli bir etkendir."

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İnşaat Sektörü Kahramanmaraş Deprem Asrın Felaketi
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