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Türkiye
AA 17.11.2024 10:03

Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü.

Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu tipi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Damal-Posof kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşım normale döndü.

Ekipler, yüksek noktalarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığı için sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Dün ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda da karla mücadele çalışması başladı.

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