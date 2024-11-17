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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber 17.11.2024 08:57

Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevresi için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlere göre, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak görülecek.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Adana, Antalya ve Mersin'e sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.

Bugün hava nasıl olacak?

Batı Akdeniz kıyıları ile doğu Akdeniz'de, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.  

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