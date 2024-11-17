İki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan M.P. ile B.B, A.A.B. ve FK. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından B.B. ve F.K. Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.