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Türkiye
AA 17.11.2024 07:45

İki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan M.P. ile B.B, A.A.B. ve FK. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından B.B. ve F.K. Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

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