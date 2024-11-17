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Türkiye
AA 17.11.2024 09:21

Diyarbakır'da yakalanan 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da yakalanan 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerince, yaşlı bir vatandaşın aracını ve değerli eşyalarını silah zoruyla gasbeden, hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında düzenlenen "Dublaj" adlı operasyonda, aralarında hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, kablo çalınma anı güvenlik, hırsızlık amacıyla iş yerine girilmeye çalışılması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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