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Türkiye
İHA 18.12.2023 16:39

Deprem sırasında balkonu çöken bina boşaltılıyor

Merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul’da da hissedilen depremde Güngören’de bulunan bir bina da hasar oluştu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.

Deprem sırasında balkonu çöken bina boşaltılıyor
[Fotograf: İHA]

Dün akşam saatlerinde merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul’da da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören’de bulunan bir binada da hasar oluştu.

4 katlı binanın 3. katında bulunan dairenin balkon tavanında çökme yaşandı. Büyük korku yaşayan daire sakinleri ve binadaki diğer vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Deprem sırasında balkonu çöken bina boşaltılıyor

Bina mühürlenecek

Olay yerine gelen belediye ekipleri bina da yaptığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Binada oturan vatandaşlara evlerinden alabilecekleri değerli eşyaları almalarını daha sonra binanın mühürleneceğini bildirdi.

"İki çocuğumla sokakta kaldım"

Dairesinin balkonu çöken Hogir Yılmaz depremle birlikte çökmenin yaşandığını ve çıkan sesle çocuklarının çok korktuğunu söyledi.

"Dün akşam geç saatler de deprem oldu. Eskiden yukarıda çatlaklar vardı ama dün akşam öyle bir ses geldi. Bize ne olduğunu anlayamadık dışarıya baktık kaza mı oldu diye daha sonra arka balkona geldim. Depremle birlikte bu şekilde hasar almış, çökmüş. Dün akşam çok korktuk iki tane çocuğum var. Çocuklarım çok korktu bende çok etkilendim. Dışarda kaldık. Belediye ekipleri bize buradan çıkın dedi. İki çocukla dışarda kaldım." 

Deprem sırasında çökme meydana gelen dairenin üst katında oturan Hasan Samtar büyük bir ses geldiğini anlatarak, “Ben dün akşam gece saatlerinde geldim depremi hissettim. Büyük bir bağırma sesi gelince aşağıya indik. Bu görüntüyü gördük. Daha önce de hasarlıydı. Üst katında oturuyorum bende. Belediye bugün geldi saat 16.30’a kadar değerli eşyalarınızı alın daha sonra binayı mühürleyeceğiz" dedi.

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