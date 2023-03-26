Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8 en yüksek 20 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 11, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.
Elazığ
Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.