Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8 en yüksek 20 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 11, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.