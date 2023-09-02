Deprem bölgesi Osmaniye’de yeni adli yıl buruk başladı

Tören, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Osmaniye Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, şöyle konuştu:

“Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren gündemiz deprem oldu ve gündemiz de olmaya da devam edecek, deprem sebebiyle oluşan yaralarımızı halen sarmaya devam ediyoruz. Adliye binamızda deprem sebebiyle birtakım hasarlar oluşmuştu. Malumunuz iki ilçe adliyemiz kullanılamaz hale gelmişti. 6 Şubat'tan sonra kısa sürede Merkez Adliyemizi tamirini tamamladık ve Düziçi, Bahçe Adliyelerimize de birer müstakil bina kazandırdık. Bunların yanında deprem felaketi sebebiyle adli ve idari davalarda yaşanacak yoğunluğu öngören Adalet Bakanlığımız ve Hâkimler Savcılar Kurulumuzun takdir ve tensipleriyle ilimizde İdare Mahkemesi Başkanlığı, 4. Ağır Ceza Mahkemesi başta olmak üzere çok sayıda yeni hukuk ve ceza mahkemeleri kurulmuş, çok sayıda yeni hâkim ve cumhuriyet savcısı meslektaşımız atanmıştır. Yeni atanan meslektaşlarıma başarılar diyorum"

Törende konuşan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, “6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin burukluğu içinde, yeni bir adli yıla başlıyoruz. Adalet, toplumların en üst değeridir. Adaletten yoksun kalan toplumlar, hak kavramının yanında geleceğe dair umutlarını da kaybederler. Bizler, adaletin gerçekleştirmek için büyük bir fedakârlık ve özveri içerisinde adaletin tesisini etkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yaşanan depremlerin acıları hala taze"

Törende avukat meslektaşlarının yaşadığı zorlukları dile getiren Baro Başkanı Avukat Mehmet Karakoç, “Yeni adlı yılın açılışında artık eski heyecanımızı kaybettik. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin acıları hala taze herkes çevresinde bir yakınını kaybetti. Bizlerde meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşamamaktayız. Biz avukatlar olarak yargının üçüncü ayağı olarak, yeni adli yılın ülkemiz ve yargı camiası adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlkay Gül, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.