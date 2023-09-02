Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

Mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 01.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 01.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de seferler yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya 07.15, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00 ve 21.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.