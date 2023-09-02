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Türkiye
AA 02.09.2023 15:00

Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında mevcut tarifeye ek 24 sefer gerçekleştirilecek.

Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

Mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 01.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 01.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de seferler yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya 07.15, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00 ve 21.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

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