Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki depo yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Honaz ilçesinde sabah saatlerinde bir iplik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Pamuk dolu depoyu saran alevler yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı.
Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 32 itfaiye aracı ile 57 personel müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
8 saat sonra kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri, pamuk dolu depoyu saran alevleri yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.
Depodaki soğutma işlemleri devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
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