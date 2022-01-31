Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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