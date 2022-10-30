Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de üstüne odun düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün kepçesinden düşen odun parçasının başına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kestiği ağacı traktörün römorkuna yükleyen Metin Türedi, bu sırada düşen bir odun parçasının başına çarpması sonucu yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türedi, kurtarılamadı.
Etiketler: Denizli İş Kazaları
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