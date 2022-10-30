Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 9 il için 'toz taşınımı' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Akdeniz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toz Taşınımı
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