Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek.
Yeni haftada da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda hafta boyunca aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.
Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklentisi var.
3 büyükşehirde hava nasıl olacak?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava açık ve az bulutlu olacak.
Başkent Ankara'da termometreler 18 dereceyi görecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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