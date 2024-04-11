Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Hüseyin İlkinci yönetimindeki pikap, Gümüşdere Mahallesi yakınlarında Rukiye Erçıktı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikap sürücüsü Hüseyin İlkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Rukiye Erçıktı ile yanındakiler Mehmet Ali Erçıktı, Sıla Erçıktı ve pikapta bulunan Şerife İlkinci ile Zehra İlkinci, sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehra İlkinci hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.