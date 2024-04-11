Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.04.2024 18:52

Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Hüseyin İlkinci yönetimindeki pikap, Gümüşdere Mahallesi yakınlarında Rukiye Erçıktı'nın  kullandığı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikap sürücüsü Hüseyin İlkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Rukiye Erçıktı ile yanındakiler Mehmet Ali Erçıktı, Sıla Erçıktı ve pikapta bulunan Şerife İlkinci ile Zehra İlkinci, sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehra İlkinci hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
Denizli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sinop'ta 3 araç kaza yaptı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Tayland'da otomobilden 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı
18:58
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama
18:50
Sinop'ta 3 araç kaza yaptı: 10 yaralı
18:45
Hong Kong’da spor salonunda yangın: 5 ölü
18:37
Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı
18:13
YSK 2 il ve 26 ilçedeki itirazları reddetti
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar artık bu işin öncüsü olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar artık bu işin öncüsü olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ