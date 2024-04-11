Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.04.2024 15:28

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Partililerle birlikte, Ramazan Bayramı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Destici, Yazıcıoğlu'nu, onunla birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya'yı, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi andı.

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Yazıcıoğlu'nun hayallerinin bugün bir kısmının gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Destici, "Başı açığıyla başı kapalısı aynı üniversitede kardeşçe okusun diyordu. O hayal bugün gerçekleşti. Ayasofya açılsın diyordu, zincirler kırılsın diyordu. O hayali gerçekleşti. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni kardeşliği yaşasın diyordu, kardeşliği yaşıyoruz elhamdülillah. Bunu bozmaya çalışanlar var ama buna da fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü sahip çıkacaklarına vurgu yapan Destici, "Şehadet süreciyle ilgili de ilk günden itibaren parti olarak avukatlarımızla, hareketimizin tüm mensuplarıyla bunun peşindeyiz. Olay tamamen aydınlatılıp burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olan herkes hukuk önüne çıkarılıp cezasını alana kadar da mücadelemiz devam edecek." dedi.

ETİKETLER
Ankara BBP Muhsin Yazıcıoğlu Mustafa Destici
Sıradaki Haber
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i terörist 9 kişi yakalandı
16:09
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a mesaj
15:52
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini değiştirmedi
15:57
Partilerde bayram ziyareti mesaisi
15:26
İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil öldü
15:13
Almanya Orta Doğu'da itidal çağrısında bulundu
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar artık bu işin öncüsü olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar artık bu işin öncüsü olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ