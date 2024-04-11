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Türkiye
TRT Haber 11.04.2024 13:15

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam ederek batı ve iç kesimlerde 26-30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek.

Yeni haftada beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Samsun'da 27, İstanbul'da 26, İzmir ve Antalya'da 28, Adana'da 30, Diyarbakır'da 25, Trabzon'da 19, Erzurum'da 18 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

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