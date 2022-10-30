Saruhan Mahallesi 260 Sokak'tan gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içinde pompalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış halde bulunan 5 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saçma isabet eden hafif ticari araçta inceleme yapıldı.​​​​​​​