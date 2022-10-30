Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sünger fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.
İhbar üzerine olay mahalline kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olay mahalline yaklaşık 200 metre mesafede geçişe izin vermiyor.
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