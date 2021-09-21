Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Zafer Mahallesi'nde Ömer Güven'e ait geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 araç ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması yaptığı yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.
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