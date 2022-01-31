Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de FETÖ'nün emniyet ve askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri gizli yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Denizli FETÖ Terörle Mücadele
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