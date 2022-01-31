Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri gizli yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.