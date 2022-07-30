Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizli'de, Emniyet'in lojistik deposunda yangın
Denizli'de, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik depoda yangın çıktı. Alevlerin, 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi.
Duman şehrin pek çok noktasından görüldü. Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
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