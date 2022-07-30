Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Duman şehrin pek çok noktasından görüldü. Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.