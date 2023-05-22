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Türkiye
AA 22.05.2023 21:38

Denizli'de caddeler göle döndü

Denizli'de sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı.

Denizli'de caddeler göle döndü
[Fotograf: AA]

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Kervansaray Mahallesi'ndeki bazı mazgalların dolması sebebiyle Acıpayam Bulvarı'nın bir kısmının suyla dolmasına neden oldu.

Bulvarda ilerleyen bazı araçlar mahsur kaldı, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Denizli'de caddeler göle döndü

Zeytinköy Mahallesi'nde bazı ara sokaklardaki taş ve kumlar yola sürüklendi, parke taşları söküldü.

İtfaiye ve belediye ekipleri, bölgede çalışma yaparak vatandaşlara yardımcı oldu.

Trafik ekipleri de su baskını olan güzergahlarda trafik akışını kontrollü sağladı.

Trafik kazaları meydana geldi

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi yakınlarında A.G'nin kullandığı hafif ticari araç ile O.Ü. yönetimindeki araç çarpıştı.

Denizli'de caddeler göle döndü

Kazada yaralanan iki sürücü hastanelerde tedavi altına alındı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde kara yoluna devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

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