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Türkiye
AA 22.05.2023 20:32

İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirtti.

İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

 

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