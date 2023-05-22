Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:42:58 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LRt3DhlRBc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kahramanmaraş'ta da deprem oldu
Saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.