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Türkiye
TRT Haber 22.05.2023 19:53

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi. 

 


 

Kahramanmaraş'ta da deprem oldu

Saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Adana Deprem
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