Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Geçişi organize eden 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Denizli'de ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kentte 13 Haziran'da yapılan operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenleri Muğla'dan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Denizli Düzensiz Göçmenler
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