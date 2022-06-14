Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK'lı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan PKK şüphelileri N.K. ve B.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Yunanistan Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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