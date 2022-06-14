Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan PKK şüphelileri N.K. ve B.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.