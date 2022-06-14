Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'den Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonradan itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda İnegöl, Yenişehir, Kestel, Keles, İznik yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Sağanak Yağış Meteoroloji Hava Durumu
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