Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzeydoğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerine gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, sabah saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği duyurdu.
Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Trabzon Rize Artvin Erzurum Kars Ardahan Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
Son Haberler
- 14:03
- 14:00
- 13:47
- 14:01
- 13:36
Sıradaki Haber
Drift pahalıya patladı: Sürücülere 36 bin 500 lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz