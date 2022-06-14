Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, sabah saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği duyurdu.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.