Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift pahalıya patladı: Sürücülere 36 bin 500 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde drift yapan 4 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" 36 bin 500 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından cadde ve sokaklarda drift yapıldığını belirledi.
Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.
Tespit edilen 4 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 36 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Drift
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