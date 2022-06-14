Ankara bir süredir kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisi altında.

Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra başlaması tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım.''