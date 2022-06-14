Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.

Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında 'S' harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi.

Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.