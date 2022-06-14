Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Plakasını kapatan sürücüye 1177 TL ceza
Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosiklet sürücüsünün Türk bayrağı ile kapattığı plakaya 1177 TL ceza kesildi.
Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.
Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında 'S' harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi.
Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.
Etiketler: Düzce
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