Denizli'nin Çardak ilçesinde bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araştırma sonucu cansız bedenin, 15 Şubat'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Tolga Erkan'a ait olduğu belirlendi.