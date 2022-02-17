Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölü bulundu.
Denizli'nin Çardak ilçesinde bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Araştırma sonucu cansız bedenin, 15 Şubat'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Tolga Erkan'a ait olduğu belirlendi.
Etiketler: Denizli
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