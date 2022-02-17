Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Testereli taksicinin sürücü belgesine el konuldu
Sakarya'da, tartıştığı motosikletli kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin sürücü belgesine el konuldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförünün, tartıştığı motosikletli kuryenin üzerine testere ile yürüdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.
Yapılan araştırma sonucu kurye ile taksici tespit edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırgan tutum ve davranışları dolayısıyla kara yolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulan taksi şoförü, sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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