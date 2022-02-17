Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya 3 ilde darbe
[Fotoğraf: İHA]
Van merkezli Hakkari ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 4’ü tutuklandı.
Van'da Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, Van, Hakkari ve Şırnak’ta 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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