Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde ATM'de sıra bekleyen bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde ATM'de sıra bekleyen F.G.'ye, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yaralanan F.G., hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma Polis
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