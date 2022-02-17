Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Selim A.'nın kullandığı otomobil ile Sümeyye T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir duvarın üstüne doğru savrulan otomobil yan durdu.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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