Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aranan 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da Asayiş Şube ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kent genelinde 49 ekip ve 143 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 3-18 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz