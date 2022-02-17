Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 219,40 gram uyuşturucu, 31 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis Narkotik Uyuşturucu
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