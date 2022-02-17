Aydın'da ocak ayında gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yapan 1511 iş yerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denetim izleme programı, şikayet, yıllık denetim programı ve zehirlenmeler gibi konulara istinaden il genelinde toplam 19 numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 14 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 253 bin 567 lira yasal işlem uygulanmıştır" denildi.

Yine aynı dönemde Alo Gıda 174 Hattı'na 34 şikayetin geldiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili 25 işletmeye ait denetimin sonlandırıldığı, ayrıca yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kaydedildiği belirtildi.