Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tellere asılı kalan paraşütçü kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da elektrik tellerine asılı kalan paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde paraşüt atlama alanından tekli atlayış yapan Ali Atıcı, ineceği sırada alçalırken dengesini kaybetti.
Atıcı, iniş alanı yakınlarında paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu havada asılı kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri Atıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.
O anlar kameralara yansıdı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Trabzon
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