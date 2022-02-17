Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
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