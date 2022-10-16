Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 07:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de 10 araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Denizli’de kısa süreli etkili olan sağanak yağış sonrası 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Acıpayam Bulvarında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Sağanaktan dolayı önlerini göremeyen, arkadan seyreden araçlar da birbirine girdi, kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası güvenlik güçleri, yol güvenliğini sağladı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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