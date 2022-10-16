Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, 63 yaşındaki Kemal Aydın yönetimindeki otomobille, 41 yaşındaki Ersin Yırgal idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Kaza yapan araçlara, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, 35 yaşındaki Süleyman Şen yönetimindeki kamyonet ile 45 yaşındaki Şefik Akın'ın kullandığı kamyon çarptı.
Kazada sürücüler ile kamyonetlerden birinde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Salim Tuncar yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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